Match program e probabili formazioni di Lazio-Napoli: aria di derby per Spalletti, Sarri sfida il suo passato

Sabato 3 settembre 2022 ore 20:45 stadio Olimpico di Roma. Il Napoli affronta la Lazio nella quinta giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e SKY e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli dopo le prime quattro giornate è quarto in classifica con 8 punti dopo 2 vittorie (1 in trasferta a Verona) e 2 pareggi (1 in trasferta a Firenze) con 10 gol segnati (5 in trasferta) e 3 subìti (2 in trasferta). Anche la Lazio è quarta in classifica con 8 punti dopo 2 vittorie (entrambe in casa con Bologna e Inter) e 2 pareggi con 6 gol segnati (5 in casa) e 3 subìti (2 in casa).

I precedenti. Sono 82 i precedenti giocati dalle due squadre in casa della Lazio.

Così la scorsa stagione. Lazio-Napoli 1-2 con i gol di Insigne (N); pedro (L), Fabiàn (N).

Prossimo turno. Sabato 10 settembre ore 15:00 Napoli-Spezia (DAZN). Domenica 11 dicembre ore 18:00 Lazio-Verona (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: Demme. Nella Lazio in dubbio Felipe Anderson e Hysaj.

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nessuno.

Gli ex. Nel Napoli nessuno. Nella Lazio Sarri e Hysaj.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo sereno, temperatura di circa 23° C, umidità circa 63%, venti moderati di Ostro.

Le probabili formazioni. Aria di derby per l’ex allenatore della Roma Spalletti, per lui scelte di formazioni complicate considerando il passo falso in casa con il Lecce, le difficoltà legate alla gara con la Lazio e all’impegno di mercoledì in Champions con il Liverpool. Sarri invece sfida il suo passato più bello anche se senza trofei. Il tecnico dei biancocelesti sembra intenzionato a mandare in campo la migliore formazione e poi fare turn-over in Europa League giovedì.

A disposizione:

Lazio: Luis Maximiano, Adamonis; Hysaj, Patric, Radu, Kamenovic, Gila; Cataldi, Basic, Kyine, Romero, Marco Antonio; Cancellieri. ALL. Sarri.

Napoli: Sirigu, Marfella; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Ndombele, Zerbin, Gaetano; Politano, Raspadori, Simeone. All. Spalletti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Simone SOZZA della sezione arbitrale di Seregno;

della sezione arbitrale di Seregno; assistenti di linea: Rocca e Vono;

IV uomo: Serra;

addetto al VAR: Fabbri;

assistente al VAR: Ranghetti.

Comments

comments