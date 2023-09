Match program e probabili formazioni di Lecce-Napoli: due possibili novità per Garcia

Per la 7° giornata del campionato di Serie A 2023-24 il Napoli affronta il Lecce allo stadio Ettore Giardiniero/Via del mare di Lecce sabato 30 settembre alle ore 15:00. Diretta TV sui canali DAZN.

Il rendimento in campionato delle delle due squadre.

Il Napoli dopo sei giornate è 5° in classifica con 11punti dopo le vittorie con il Frosinone in trasferta (3-1) e in casa con Sassuolo(2-0) e Udinese (4-1), la sconfitta al Maradona con la Lazio (1-2) e i pareggi in casa di Genoa (2-2) e Bologna (0-0).

Dopo sei giornate anche il Lecce è quinto in classifica con 11 punti. In casa ha ottenuto 3 vittorie su 3 partite giocate (Lazio 2-1, Salernitana 2-0 e Genoa 1-0), mentre in trasferta ha pareggiato 2-2 con la Fiorentina e 1-1 con il Monza prima ella sconfitta per 0-1 in casa della Juventus.

I precedenti a Lecce.

Sono 18 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Lecce.

Così l’ultima sfida giocata al Giardiniero/Via del Mare.

Stagione 2022-23 Lecce-Napoli 1-2 Di Lorenzo (N), Di Francesco (L), aut. Gallo (N);

Il prossimo turno di Napoli e Lecce.

venerdì 6 ottobre ore 20:45 Lecce-Sassuolo (Dazn e SKY)

domenica 8 ottobre ore 20:45 Napoli-Fiorentina (Dazn).

Gli Assenti.

Nel Napoli: Gollini, Rrahmani e Juan Jesus tutti per infortunio.

Nel Lecce: lo squalificato Kaba, gli infortunati Dermaku e Banda e i giovani non convocati Borbei, Smajlovic, faticanti e Samek.

Squalificati.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Lecce: Kaba.

Diffidati.

Nel Napoli: nessuno.

Nel Lecce: nessuno.

Gli ex.

Nel Napoli: nessuno

Nel Lecce: nessuno.

Le previsioni meteo durante la partita.

Cielo sereno, temperatura circa 28°, umidità circa 89%, venti deboli di Maestrale.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli.

Garcia rispetto alla formazione iniziale schierata contro l’Udinese potrebbe optare per una staffetta tra Mario Rui e Olivera sulla sinistra (anche se il portoghese è favorito) e Politano e Lindstrom sulla destra. Non è da escludere un po’ di riposo per Anguissa con Cajuste titolare.

D’Aversa rispetto all’undici titolare schierato con la Juventus potrebbe rilanciare Gendrey Terzino destro al posto di Venuti e Gallo terzino sinistro al posto di Dorgu.

LECCE (4-3-3):

A disposizione: (21) Brancolini, (40) Samooja; (13) Dorgu, (59) Touba, (12) Venuti; (18) Berisha, (16) Gonzalez, (10) Oudin; (45) Burnete, (24) Corfitzen, (19) Listkowski, (91) Piccoli, (11) Sansone. All. R. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3):

A disposizione: (14) Contini, (16) Idasiak; (59) Zanoli, (17) Olivera, (50) D’Avino; (24) Cajuste, (70) Gaetano, (4) Demme, (7) Elmas; (21) Politano, (81) Raspadori, (18) Simeone, (23) Zerbin. All. R. Garcia.

La sestina arbitrale:

ARBITRO: Luca PAIRETTO della sezione arbitrale di Nichelino (TO);

assistenti di linea: Meli e Alassio;

IV uomo: Collu;

addetto al VAR: Paterna;

assistente al VAR: Doveri.

