Match program e probabili formazioni di Napoli-Inter: Spalletti punta su chi ha giocato di più, Inzaghi tra Champions e Coppa Italia

Per la 36° giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta l’Inter allo stadio Maradona domenica 21 maggio alle ore 18:00. Diretta TV sui canali DAZN, in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli ha già vinto lo Scudetto e, come ha detto Spalletti, la grande motivazione è provare a battere l’Inter unica squadra non ancora battuta dagli azzurri in questo campionato. L’Inter ha conquistato la finale di Champions League ma in classifica è in piena lotta per un posto in Champions.

Così all’andata. Inter-Napoli 1-0 con il gol di Dzeko.

Prossimo turno. Sabato 27 maggio ore 20:45 Inter-Atalanta (Dazn e Sky). Domenica 28 maggio ore 15:00 Bologna-Napoli (DAZN).

Assenti. Nel Napoli Lozano. Nell’Inter Skriniar, Mkhitaryan, Dalbert.

Squalificati: Nessuno.

Diffidati. Nel Napoli Kim, Osimhen, Elmas. Nell’Inter Acerbi, Brozovic, De Vrij, Dumfries, Lautaro, Mkhitaryan.

Gli ex. Nel Napoli Spalletti, Juan Jesus, Politano. Nell’Inter nessuno.

Le probabili formazioni. Spalletti vuole battere l’Inter e per questo sembra intenzionato a schierare chi ha giocato di più e magari dare più spazio a chi ha giocato meno nelle prossime ultime due gare. Inzaghi si trova nella terra di mezzo se far giocare i migliori con il Napoli per difendere il terzo posto in classifica oppure risparmiarli in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo contro la Fiorentina.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Meret, Marfella; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Mario Rui; Ndombele, Demme, Elmas, Gaetano; Simeone, Raspadori, Zerbin. All. L. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.

A disposizione: Onana, Cordaz; Darmian, Acerbi, Dimarco, Zanotti, Fontanarosa; Gagliardini, Bellanova, Asslani; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.

La sestina arbitrale:

ARBITRO: Livio MARINELLI della sezione arbitrale di Tivoli;

assistenti di linea: Bindoni e Colarossi;

IV uomo: Marcenaro;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Chiffi.

Le previsioni meteo. Cielo coperto con piogge deboli, temperatura circa 19°, umidità circa 60%, venti moderati di Grecale.

Comments

comments