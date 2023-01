Match program e probabili formazioni di Napoli-Juventus: due dubbi per Spalletti, Allegri riflette su Chiesa

Venerdì 13 gennaio ore 20:45 stadio Maradona di Napoli. Il Napoli affronta la Juventus nella 18esima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli dopo 17 giornate è primo in classifica con 44 punti dopo 14 vittorie (7 in casa con Monza, Spezia, Torino, Bologna, Sassuolo, Empoli e Udinese), 2 pareggi (1 in casa con il Lecce) e 1 sconfitta con 39 gol fatti (21 in casa) e 13 subìti (6 in casa). La Juventus con 37 punti è seconda in classifica. In 17 partite ha ottenuto 11 vittorie (4 in trasferta con Torino, Lecce, Verona e Cremonese), 4 pareggi (2 in trasferta con Sampdoria e Fiorentina) e 2 sconfitte (entrambe in trasferta con Monza e Milan). Sono 26 i gol fatti (5 in trasferta) 7 quelli subìti (4 in trasferta).

I precedenti. Sono 87 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Napoli.

Così la scorsa stagione. Napoli-Juventus 2-1 con gol di Morata (J), Politano (N), Koulibaly (N);

Prossimo turno. Sabato 21 gennaio ore 18:00 Salernitana-Napoli (DAZN). Domenica 22 gennaio ore 20:45 Juventus-Atalanta (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: nessuno. Nella Juventus: Bonucci, Pogba, Cuadrado, Vlahovic, De Sciglio e Kaio Jorge.

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nel Napoli nessuno. Nella Juventus Bremer e Locatelli.

Gli ex. Nel Napoli nessuno. Nella Juventus mister Allegri e Milik.

Previsioni meteo durante la partita. Nuvoloso ma senza pioggia. Temperatura circa 13°C, umidità 88% circa. Venti deboli di Libeccio.

Le probabili formazioni. Due i dubbi per Spalletti: Politano-Lozano sulla destra e Mario Rui-Olivera sulla sinistra con i primi delle coppie favoriti. Allegri invece deve decidere se a destra schierare Chiesa dal primo minuto al posto di McKennie.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Idasiak, Marfella; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin; Raspadori, Simeone, Lozano. All. L. Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Locatelli, Kostic; Di Maria, Milik.

A disposizione: Perin, Pinsoglio; Gatti, Rugani; Miretti, Fagioli; Chiesa, Kean, Soulè, Iling-Junior. All. M. Allegri.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Daniele DOVERI di Volterra (PI) ma della sezione di Roma1;

di Volterra (PI) ma della sezione di Roma1; assistenti di linea: Costanzo e Passeri;

IV uomo: Chiffi;

addetto al VAR: Mariani;

assistente al VAR: Piccinini.

