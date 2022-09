Match program e probabili formazioni di Napoli-Spezia: il sostituto di Osimhen, emergenza in attacco per Gotti

Sabato 10 settembre ore 15:00 stadio Maradona di Napoli. Il Napoli affronta lo Spezia nella sesta giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli dopo cinque giornate è secondo in classifica con 11 punti a -2 dalla capolista Atalanta dopo 3 vittorie (1 in casa con il Monza) e 2 pareggi (1 in casa con il Lecce) con 12 gol fatti (5 in casa) e 4 subìti (1 in casa). Lo Spezia è 13° in classifica con 5 punti dopo 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte (entrambe in trasferta con Inter e Juventus), con 5 gol fatti (0 in trasferta) e 9 subìti (5 in trasferta).

I precedenti. Sono 9 i precedenti giocati dalle due squadre in casa della Napoli.

Così la scorsa stagione. Napoli-Spezia 0-1 con autogol di Juan Jesus.

Prossimo turno. Sabato 17 settembre ore 15:00 Spezia-Sampdoria (DAZN). Domenica 18 settembre ore 20:45 Milan-Napoli (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: Demme e Osimhens (infortunati). Nello Spezia Ferrer Canals, Amian, Ekdal, Verde, Maldini.

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nessuno.

Gli ex. Nessuno.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo con nubi sparse tendente al sereno, temperatura di circa 28° C, umidità circa 66%, venti moderati di Etesia (ovest-sud-ovest).

Le probabili formazioni. Possibili cambi per Spalletti in vista della gara di Champions con i Rangers. Oltre Simeone che dovrebbe sostituire l’infortunato Osimhen, possibili cambi anche in difesa (Ostigard per Rrahmani) e a centrocampo (con Ndombelè per Zielinski). Gotti invece si presenta al Maradona con soli tre attaccanti.

A disposizione:

Napoli: Sirigu, Marfella; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Zielinski, Zerbin, Gaetano; Politano, Raspadori. All. Spalletti.

Spezia: Zoet, Zovko; Ampadu, Caldara; Sala, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo; Strelec, Sanca. All. Gotti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Alberto SANTORO della sezione di Messina;

assistenti di linea: Margani e D’ascanio;

IV uomo: Volpi;

addetto al VAR: Valeri;

assistente al VAR: Prenna.

