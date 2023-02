Match program e probabili formazioni di Spezia-Napoli: Spalletti con le idee chiare, Gotti in emergenza

Domenica 5 febbraio ore 12:30 stadio Picco di La Spezia. Il Napoli affronta lo Spezia nella 21esima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e SKY, in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli è primo in classifica con 53 punti. In 20 gare ha conquistato 17 vittorie (8 in trasferta con Verona, Lazio, Milan, Cremonese, Roma, Atalanta, Sampdoria e Salernitana), 2 pareggi (1 in trasferta con la Fiorentina) e 1 sconfitta (in trasferta con l’Inter), con 48 gol segnati (20 in trasferta) e 15 subìti (7 in trasferta). Lo Spezia è 17° in classifica con 18 punti appena 5 di vantaggio sulla zona retrocessione. In 20 gare ha ottenuto 4 vittorie (2 in casa con Empoli e Sampdoria), 6 pareggi (tutti in casa con Sassuolo, Bologna, Cremonese, Udinese, Atalanta e Lecce) e 10 sconfitte (2 in casa con Fiorentina e Roma) con 17 gol fatti (13 in casa) e 32 subìti (14 in casa).

I precedenti. Sono 8 i precedenti giocati dalle due squadre in casa dello Spezia.

Così all’andata. Napoli-Spezia 1-0 con il gol di Raspadori.

Prossimo turno. Sabato 11 febbraio ore 15:00 Spezia-Empoli (DAZN). Domenica 12 febbraio ore 20:45 Napoli-Cremonese (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli nessuno. Nello Spezia Gyasi , Zoet, Moutinho, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Sala, Zurkowski, Nzola.

Gli squalificati. Nel Napoli nessuno. Nello Spezia Gyasi.

I diffidati. Nel Napoli Kim. Nello Spezia Ampadu, Caldara, Holm e gli assenti Bastoni e Nzola.

Gli ex. Nel Napoli mister Spalletti. Nello Spezia nessuno.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo nuvoloso ma senza piogga, temperatura circa 10°C, umidità circa 54%, venti moderati di Libeccio.

Le probabili formazioni. Per Spalletti formazione fatta per 10/11 con il dubbio Politano-Lozano sulla fascia destra. Gotti ha quasi le scelte obbligate per i tanti infortuni e per Holm convocato ma non al top della condizione.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Nikoloau, Caldara; Esposito, Agudelo, Ampadu, Bourabia, Reca; Verde, Shomurodov:

A disposizione: Marchetti, Zovko; Holm, Ferrer Canals, Wisniewski, Giorgeschi; Beck, Cipot, Candelari; Krollis, Maldini, Pedicillo. All. L. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas.

A disposizione: Gollini, Marfella; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Zedadka; Demme, Ndombele, Zerbin, Gaetano, Elmas; Lozano, Raspadori, Simeone. All. L. Spalletti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Marco DI BELLO della sezione arbitrale di Brindisi;

assistenti di linea: Preti e Di Iorio;

IV uomo: Marchetti;

addetto al VAR: Aureliano;

assistente al VAR: Paganessi.

