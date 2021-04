Marco Materazzi, ex giocatore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato della corsa scudetto dell’Inter a La Gazzetta dello Sport.

“La sfida più pericolosa sarà quella del 18 aprile a Napoli. Secondo me la squadra di Gattuso, se al completo, è quella che gioca il miglior calcio in Italia. In fin dei conti, il Napoli mise in difficoltà l’Inter anche all’andata a San Siro. E poi hanno anche un obiettivo importante da giocarsi, ovvero la qualificazione in Champions League”.

