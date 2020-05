Matt Leacock, designer del gioco da tavolo Pandemic, sull’epidemia attuale: “Non ho trovato spirito collaborativo nei leader”

Il portale di Serial Gamer Italia, nella persona di Rebecca Sargo, ha intervistato Matt Leacock, creatore del gioco da tavolo Pandemic.

Un’intervista interessante da parte del creatore di Pandemic, proprio ora che si sta uscendo fuori da un’epidemia; il gioco da tavolo creato da Leacock ci mette nei panni di specialisti che dovranno debellare le epidemie e mantenere al sicuro l’umanità.

Di seguito alcune parti dell’intervista:

“Ho cominciato a progettare Pandemic nel 2004, poco dopo lo scoppio della SARS. Dato che le pandemie erano molto presenti nei notiziari, ho pensato che le malattie sarebbero state un grande avversario. Nel gioco i giocatori devono cooperare, collaborare e comunicare ed ovviamente unire le forze per sconfiggere il nemico.

Sfortunatamente non trovo questo spirito riflesso in molti dei nostri leader; alcuni sono più preoccupati dell’opinione pubblica o hanno speso energie nell’affibbiare (si parla della pandemia attuale) il virus ad un altro paese. In realtà, il virus non conosce confini.”

Per l’intervista completa, si rimanda all’intervista completa pubblicata sul portale Serial Gamer Italia, che potete trovare QUI.

