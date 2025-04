Matteo Moretto:”Il Napoli su Frattesi, Bonny o Lucca ma c’è anche un altro nome in lista”.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano

“Il Napoli ha già fatto dei passi per Frattesi,

come aveva fatto con Buongiorno, perché vuole giocare d’anticipo.



Il Napoli sa già i costi di una possibile operazione, ossia 35-40 milioni, questa è la richiesta dell’Inter.

Frattesi è in cima ai desideri del Napoli, ma serve un po’ di pazienza perché da qui alla fine del Mondiale per Club possono succedere tante cose.



Il Napoli ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, ma sa anche che da qui a fine giugno potranno esserci altri club interessati a Frattesi.



Non si può non pensare alla Roma per esempio. Ma il Napoli vuole fare il grande investimento economico su Frattesi, oltre che poi sull’attaccante.

Il Napoli sta cercando un attaccante, una prima punta.

Ha inserito Hojlund all’interno di questa lunga lista di attaccanti che sono monitorati, ma Hojlund non è una prima scelta, non è una priorità per caratteristiche tecniche e fisiche. Ci sono altri nomi in vantaggio, come Lucca o Bonny.

