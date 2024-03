Matteo Paro, oggi in panchina per il Toro, dopo la partita

Matteo Paro, in panchina oggi per il Torino, Juric squalificato, ha parlato in conferenza stampa

Le sue dichiarazioni: “Sanabria non era al top per questo ho schierato Pellegri. Oggi il Napoli rispetto all’andata ha disputato una gara migliore, più profondità e più giro palla. È andata bene a Sanabria che ha segnato oggi appena entrato. Milincovic-Savic? Leader nello spogliatoio, oggi ha fatto molto bene, sta facendo un bel percorso. Bellanova agli Europei? Sta crescendo tanto, deciderà Spalletti. Punto importante per il morale? Non era scontato. Una soddisfazione per i ragazzi. All’80’ si abbiamo messo il nostro giocatore georgiano nell’intento di bloccare Kvara. Buongiorno su Osimhen ha fatto un’ottima gara“.

