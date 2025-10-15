Matteo Politano verso il recupero

Matteo Politano: il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle sue condizioni. Potrebbe addirittura recuperare per la sfida col Torino

L’esterno del Napoli, secondo il quotidiano, avrebbe già pienamente recuperato dalla lesione al gluteo e sarebbe pronto a tornare titolare sabato allo stadio Olimpico Grande Torino.Politano “ci ha messo del suo e, come al solito, ha bruciato i tempi di recupero”: il dolore è ormai sparito, ma Conte e lo staff medico vogliono comunque verificare che l’attaccante offra garanzie complete sul piano fisico. In caso di prudenza, la sua titolarità potrebbe slittare alle sfide successive contro PSV Eindhoven o Inter.

