Matthäus: “Maradona mi mandò una valigetta piena di soldi”

“Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco. Eravamo in un ristorante italiano a Solln, che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente.

I dirigenti del Napoli mi hanno mandato i saluti di Diego. Mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi: quei soldi erano tre volte superiori allo stipendio che guadagnavo al Bayern. Rifiutai: ma quel gesto di Diego per me è stato davvero molto importante”.