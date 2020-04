Mattino – Accordo tra farmacie sul prezzo delle mascherine

Mattino – Sono 300 le farmacie di Napoli e provincia che hanno aderito all’iniziativa di Federfarma Napoli sul prezzo fisso delle mascherine.

Da ieri una ffp2 si acquista a 4,90 euro e una chirurgica a 1,30.

. Le mascherine di Federfarma si aggiungono a quelle fornite dalla Regione, che in queste ore le sta distribuendo, tramite Poste Italiane, ai cittadini esenti per reddito della Campania. Le consegne andranno avanti almeno fino a fine mese. Il tutto in vista dell’obbligo di indossarle dal 4 maggio in poi. Durante la distribuzione delle mascherine della Regione, ieri si è verificato un «grave atto di intolleranza nei confronti del farmacista di Marianella, Riccardo Terranova Barberio – denuncia Federfarma – minacciato durante la distribuzione. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri del Vomero».

Articolo completo nell’edizione odierne del “Mattino”.

Comments

comments