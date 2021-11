Mattino – Ambrosini: “Fase calda per il Napoli è gennaio-febbraio. Osimhen è la stella”

Sulle pagine del Mattino è possibile leggere un’intervista fatta a Massimo Ambrosini dove parla del Napoli e della corsa scudetto.

Di seguito le parti salienti dell’intervista, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano.

“A dispetto del distacco l’Inter è una terza incomoda nella corsa scudetto. Non si può pensare di vincerle tutte quindi, anche il punto preso contro il Verona, il Napoli lo deve mettere in cassaforte. Non vedrei quel pareggio come un passo falso.

Fase calda della stagione? Sicuramente gennaio-febbraio, dove il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly, Anguissa e Osimhen convocati per la Coppa d’Africa. Questi tre costituiscono la vera forza della squadra; uno su tutti? Si fa fatica a non considerare Osimhen la stella della squadra. Se il Napoli supererà indenne il periodo della Coppa d’Africa, avrà la spinta giusta per vincere lo scudetto.

Anguissa? Va fatto un plauso enorme a Giuntoli che l’ha preso nel finale di mercato.”

