Mattino – Antognoni: “Spalletti sta dimostrando quello che vale”

Giancarlo Antognoni, ex Fiorentina, ha parlato al Mattino dove si è soffermato su Spalletti e sulla sfida di domenica tra il Napoli e la viola.

Queste le parti salienti dell’intervista ad Antognoni che è possibile leggere integralmente sul quotidiano:

“Chi vince lo scudetto? Questo è un campionato combattutto, Spalletti sta dimostrando quello che vale. Il Napoli ha un collettivo solido, capace di gestire ogni partita; se vedo il calendario dico che l’Inter è un pizzico più favorita, se vedo i risultati dico che tutto è ancora possibile.

Napoli-Fiorentina? Italiano è stato capace di far volare i suoi, Luciano sa che deve stare attento a questa partita. Per me la Fiorentina è un gruppo che va temuto; per quanto riguarda il Napoli, Lobotka provai a portarlo alla Fiorentina. Ma trovatemi un punto dove il Napoli è carente.. anche l’esordio di Zanoli è stato positivo. Vuol dire che Spalletti ha lavorato bene con lui.

L’arma in più per aggiudicarsi lo scudetto? Chi fa i gol là davanti e mi sembra che Osimhen sia uno di quegli attaccanti capaci di far svoltare la gara in ogni momento. Attenzione alla regola delle regole: il campionato si decide contro le piccole, nelle gare contro avversari che non hanno nulla da perdere.

Se De Laurentiis ha le idee chiare sulla gestione del club? Vero, mi sembra anche che tutti stiano andando nella sua direzione. Un campione della mia era che potrebbe fare la differenza ora? Maradona. Vinceva le partite da solo, non ce ne sono di 10 come lui.”

