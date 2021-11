Mattino – Bergomi: “Osimhen è quello che mi ha impressionato di più ad oggi”

Beppe Bergomi, ex Inter, ha rilasciato una lunga intervista al Mattino dove ha parlato della sfida tra Inter e Napoli di domenica.

Di seguito le parti salienti dell’intervista fatta a Bergomi, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano.

“Cosa mi aspetto domenica sera? L’Inter deve vincere e sperare se vuole rientrare nella corsa per lo scudetto, il Napoli sta facendo un percorso straordinario come il Milan. Il Napoli vuole controllare di più il gioco e mi viene da dire che la differenza tra gli azzurri ed il Milan sta nel fatto che Spalletti ha un giocatore dominante nella sua rosa: Osimhen.

Lui è uno che ti permette di giocare anche con la difesa più bassa perché lo lanci e via. Tutto il reparto difensivo dell’Inter può andare in crisi domenica per le sue sgasate. Lautaro? Lui è in difficoltà ma ci vuole poco per sbloccarsi, quello con Koulibaly sarà un bel duello. Kalidou lo vedo concentrato come non accadeva da tempo.

Anguissa ha sorpreso tutti per personalità e per come sta in campo, Barella è il leader emotivo dell’Inter. Lo Spalletti napoletano? Deve trovare serenità, se ha questo è troppo bravo ad insegnare calcio. Quest’anno è bello concentrato e sta trasmettendo tutto al gruppo.

La chiave per la gara di domenica? Il Napoli deve avere la forza di controllare il gioco anche a Milano, l’Inter deve fare possesso uscendo da dietro e sfruttare i calci da fermo. Maradona? Diego non ci lascerà mai. Dico sempre che lui è stato il numero uno degli avversari più forti. Se lo marcavo mi portava a centrocampo pur di liberarsi.“

