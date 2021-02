Mattino – Buffon rischia un nuovo deferimento per bestemmia

L’edizione odierna de Il Mattino riporta che Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, rischia un secondo deferimento per bestemmia.

In particolare, questa volta l’episodio è capitato proprio l’altra sera, in occasione della semifinale di andata tra Inter e Juventus. I microfoni, con il silenzio sullo stadio per l’assenza dei tifosi, hanno colto un’espressione blasfema di Buffon dopo il gol di Lautaro Martinez.

Il portiere è già sotto inchiesta per un’espressione blasfema nei confronti del compagno Portanova, episodio avvenuto a dicembre. Il rischio per un secondo deferimento c’è.

