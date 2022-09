Mattino – Careca: “Se il Napoli fa risultato stasera dà un segnale forte”

Careca ha rilasciato un’intervista al Mattino dove si sofferma sulla sfida tra Milan e Napoli di questa sera, che si giocherà a San Siro.

Queste le parti salienti dell’intervista:

“Sono andato via quasi trent’anni fa ma l’affetto dei napoletani è rimasto lo stesso. Ci sono sempre esplosioni d’affetto? Lo spiego con il fatto che abbiamo vinto e che abbiamo fatto conoscere Napoli nel mondo anche per il calcio. La sfida di stasera? Il campionato è lungo, ma questa è una grande chance per il Napoli. Se fa risultato stasera dà un segnale forte.

Sono un grandissimo tifoso del Napoli. E sto trasmettendo questa passione ai miei nipoti, voglio portarli presto qui. Mi auguro che questa volta sia diverso e che la squadra possa giocarsela fino in fondo sia in campionato che in Champions League. Che orgoglio vedere quei ragazzi in testa al girone di Champions. Il vero duello è con il Milan, la forza del gruppo del Napoli può fare la differenza anche sul campo del Milan.

So bene quanto è difficile vincere uno scudetto a Napoli, ne vale sei rispetto ad altre parti. Ci andrò al murales di Maradona, l’ho promesso a me stesso. Andrò a Buenos Aires a fine ottobre, poco prima del giorno del suo compleanno (il 30 ottobre). Voglio rendergli omaggio ed abbracciare sua moglie Claudia.”

