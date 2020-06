Mattino – De Laurentiis ha intenzione di rinforzare il settore Giovanile

L’edizione odierna de Il Mattino riporta importanti novità che riguardano il settore Giovanile del Napoli. Si cerca una nuova figura per rinforzarlo.

Prima dello stop, infatti, la situazione del Napoli Primavera non era delle migliori dato che era vicina alla retrocessione in campionato. Per questo motivo De Laurentiis sta pensando ad una nuova figura da affiancare a Gianluca Grava, per rinforzare il settore.

Grava avrebbe comunque il ruolo di responsabile dell’intero settore Giovanile del club, ma in questi giorni ci sono stati alcuni colloqui per un ruolo da dirigente. In pole c’è Aladino Valoti, ex centrocampista e direttore sportivo di Cosenza, SudTirol e Palermo.

