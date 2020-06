Mattino – Di Canio: “Gattuso è severo ma umano”

Nell’edizione odierna de Il Mattino, c’è una lunga intervista di Paolo Di Canio dove parla del Napoli e di Gattuso, oltre alla ripresa del calcio.

A seguire le parti salienti:

“Trionfo Liverpool conseguenza delle scelte di Klopp, che anche adesso guarda in prospettiva ed alla prossima stagione. Ancelotti all’Everton ha trovato la sua dimensione; so bene l’entusiasmo di Napoli e so anche cosa Gattuso dà alla sua squadra: regole precise, durezza nei comportamenti, tanto lavoro ma anche carezze al momento giusto.

Quello che il Napoli voleva e quello che lui sa dare. Prima non mi piaceva Rino, tendeva troppo ad addossarsi le colpe, ora invece è più schietto e diretto. Bastone e carota ed il caso Allan è un esempio. Il Napoli non è una squadra fatta per imporre il proprio gioco, ma faccio fatica a pensare che il Barcellona imposti una partita di controllo.

Detto questo, il Barcellona vorrà attaccare ed è lì che le ripartenze azzurre possono far male. Lì davanti, poi, il Napoli ha quei piccoletti a cui basta poco per entrare in condizione. Mi piace questo calcio d’estate, sono gare vere.. non come le amichevoli che si giocano e dove i calciatori rischiano di farsi male ugualmente.

Questo è anche un segnale per le persone comuni che sono in difficoltà. Non terrei i cinque cambi, perché danneggerebbe le squadre di bassa classifica; la Lazio ha preso una bella botta contro l’Atalanta e sarà più difficile cercare di strappare lo scudetto della generazione.“

Comments

comments