Mattino – Fazio: “La rimonta? Eravamo sicuri di poterla ribaltare”

Sulle pagine del Mattino è possibile leggere un’intervista fatta a Federico Fazio che parla della partita di questa sera e della rimonta del 2018.

Fazio si sofferma su alcuni momenti di quella rimonta, che costò l’eliminazione proprio al Barcellona. Queste le parti salienti dell’intervista, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola.

“La rimonta? Ci credevamo da quando era finita la partita di Barcellona, eravamo sicuri di poterla ribaltare nella gara di ritorno. Come mai? La partita aveva detto ben altro, non avevamo sofferto tanto e non meritavamo la sconfitta. Si respirava un’aria positiva.

Che cosa deve fare il Napoli stasera? Cercare di fare gol subito e poi affidarsi alla spinta dei tifosi che possono essere un fattore importante. In partite del genere il pubblico è fondamentale. Juan Jesus? Gli scrivo in giornata, farò il tifo per lui, per il Napoli e per Spalletti che stimo tanto.

L’andata? Il Napoli ha fatto un gran primo tempo, magari meritava di segnare un altro gol. Il 3 a 0 che Manolas ha segnato nella rimonta? Un momento di gioia incredibile, ci mancava un solo gol per completarla. Quella capocciata ci ha regalato una gioia pazzesca.”

