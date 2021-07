Mattino – Il Napoli procede contro Hysaj per l’ammutinamento, dopo l’addio a parametro zero

L’edizione odierna de Il Mattino riporta una novità importante relativa al caso dell’ammutinamento del 2019. Il Napoli procede contro Hysaj.

Una decisione comunicata dalla cancelleria del tribunale di Napoli all’avvocato di quest’ultimo solo qualche giorno fa. Le parti stanno procedendo alla nomina del terzo arbitro per completare il collegio per il lodo legato all’ammutinamento. Una vicenda di cui sembrava non se ne dovesse parlare più ed invece è tornata in auge; a settembre, a meno di un’intesa sulle multe, si parlerà dell’ammutinamento del novembre 2019.

Di Lorenzo e Mario Rui, rappresentati dallo stesso avvocato, non hanno ricevuto nessuna moratoria; il quotidiano chiude riportando che questa vicenda potrebbe anche essere legata all’addio a parametro zero di Hysaj.

