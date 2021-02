Mattino – Insigne, preoccupa la botta al polpaccio. Oggi gli esami

Il Mattino riferisce della situazione di Lorenzo Insigne, che è uscito per via di una botta al polpaccio rimediata nella partita di ieri sera.

La diagnosi ufficiale è proprio quella, ma oggi, in mattinata, saranno effettuati degli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio di Insigne. Sull’infortunio del capitano è sembrato preoccupato anche Gattuso, ieri sera, negli spogliatoi che ha parlato a lungo con lui e con il medico sociale.

La smorfia di Lorenzo, prima di sedersi in panchina, non è stato visto come un bel segnale, diciamo. Comunque, oggi con gli esami si saprà di più sull’infortunio riferisce il quotidiano. Di sicuro, infine, è l’ennesimo problema di una lunga catena di infortuni ed indisponibilità del reparto offensivo del Napoli.

