Mattino: l’agente di Milik ha l’offerta della Juventus tra le mani, il Napoli chiede 50 milioni

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla del possibile trasferimento di Arek Milik dal Napoli alla Juventus al termine di questa stagione.

Sembrerebbe che l’agente del calciatore, David Pantak, abbia tra le mani l’offerta della Juventus che vorrebbe inserire qualche calciatore nella trattativa al posto di pagare i 50 milioni richiesti dal Napoli.

Nel frattempo in settimana sono previste delle videoconferenze tra la società azzurra e l’agente di Milik per parlare anche di un possibile rinnovo. Attualmente la trattativa tra le parti resta in fase di stallo data la distanza che c’è sulle richieste riguardanti clausola ed ingaggio.

