Mattino – Maradona, l’avvocato Baqué: “Medici l’hanno ucciso per via della negligenza”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime novità in merito alla morte di Maradona, con i medici che sono ascoltati dalla procura.

Omar Almiron e Gisela Dahiana Madrid, infermieri, hanno lanciato accuse gravissime ai medici. Il quotidiano riferisce che l’avvocato Baqué si è spinto anche oltre, quando ha assistito Madrid nell’interrogatorio di dieci ore.

L’avvocato, infatti, ha riferito che “Sono stati i medici che hanno ucciso Maradona per negligenza.” Il Mattino continua, scrivendo che questa può essere una mossa strategica per alleggerire la posizione di Madrid, dato che l’infermiera ha dichiarato che non poteva entrare nella camera di Diego. Il primo infermiere, Almiron, ha dichiarato che non era a conoscenza della cardiopatia e che aveva richiesto strumenti appositi.

Strumenti che sono arrivati tardi. In più, Almiron ha riferito che “Gli davano farmaci che aggravavano la cardiopatia“. L’infermiera Madrid, infine, ha ammesso che a novembre ha reso false dichiarazioni e che Maradona avrebbe accettato il supporto medico che gli serviva e che invece gli è stato negato.

