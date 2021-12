Mattino – Materazzi: “Scudetto? C’è anche il Napoli. Insigne via? Ci perderebbero tutti”

Sulle pagine del Mattino è possibile leggere un’intervista a Marco Materazzi, ex campione del Mondo con l’Italia ed ex Inter.

Materazzi parla della lotta scudetto e del Napoli, soffermandosi anche sulla questione relativa a Insigne. A seguire le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano.

“La favorita per lo scudetto è ancora l’Inter, ma non è sola. Il Milan non è fuori dai giochi e ci metto anche il Napoli; gli azzurri sono partiti alla grande e hanno pagato e stanno pagando una quantità di assenze pazzesca. Chi manca di più? Credo Koulibaly, quando non c’è si sente. Crescita repentina di Rrahmani? Quando un club come il Napoli ti viene a prendere vuol dire che il talento non ti manca.

Spalletti è stato bravissimo a dare continuità al lavoro di Gattuso; la scorsa stagione è stata rovinata solo dalla partita contro il Verona. Di nuovo quest’anno c’è Osimhen, la scorsa stagione non ha mai giocato al 100%. Quest’anno, invece, quando è stato in campo ha fatto la differenza.

Insigne? Se dovesse andare via ci perderebbero un po’ tutti perché, per sostituirlo, devi prendere un giocatore da 30 o 40 milioni di euro e non è facile trovarlo. Lui è stato l’arma vincente dell’Italia campione d’Europa e lo è anche del Napoli.

Quale allenatore mi ha sorpreso di più? Simone Inzaghi, è uscito dalla comfort zone della Lazio e sta facendo vedere di essere in grado di fare il salto, dimostrando maturità.”

Comments

comments