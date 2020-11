Mattino – Napoli, al Rione Sanità parte l’iniziativa del tampone sospeso

Nel Rione Sanità, quartiere di Napoli, è partita l’iniziativa del tampone sospeso per aiutare chi è in difficoltà.

A parlarne è Il Mattino. L’iniziativa è cominciata oggi, dopo le tante comunicazioni via social di ieri; a promuoverla è stata l’associazione“Sa.Di.Sa. – Sanità, Diritti in Salu-te”, insieme alla Fondazione Comunità di San Gennaro onlus in collaborazione con la Farmacia di Ersilio Mele in via Santa Maria Antesaecula e la Terza Municipalità. Loro hanno dato il via alla campagna che ha una forte componente sociale.

Il costo del test per i più bisognosi è di soli 18€. Tanti i cittadini in difficoltà che hanno chiesto di far parte dell’iniziativa, che prenderà il via a partire da martedì 17 novembre. Inoltre sarà anche possibile donare tamponi a chi non può sostenere il costo con la formula del “tampone sospeso”, appunto. Per offrire un maggior numero di informazioni, un infopoint al servizio dei cittadini sarà allestito già da sabato 14 novembre all’interno del chiostro della Basilica di Santa Maria alla Sanità.

