Mattino – Osimhen, manca l’ultimo sì e si accelera con il nuovo procuratore

L’edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime su Victor Osimhen e la trattativa rallentata dopo il cambio di procuratore che c’è stato.

Nonostante il rallentamento, però, la trattativa sta entrando nei momenti decisivi, con Giuntoli costantemente in contatto con il nuovo procuratore D’Avila. Tutto per definire gli ultimi aspetti dell’accordo come le commissioni ed i cinque anni di ingaggio.

In pratica, questo è l’ultimo passo che si sta definendo per far sì che la trattativa vada definitivamente in porto. Il cambio di procuratore ha rallentato un po’ il tutto ma martedì c’è stata l’accelerata decisiva; il Napoli ha l’accordo con il Lille sulla cifra (50 milioni + 10 di bonus) e con Osimhen; per il giocatore, inoltre, il club azzurro è sempre stato l’unico club a muoversi direttamente proprio con il club.

L’ultimo, decisivo, tassello è, appunto, la formalizzazione dell’accordo con il nuovo agente.

