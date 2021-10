Il Mattino di oggi riporta la novità che riguarda Matteo Politano, che ha definitivamente cambiato il proprio agente.

L’esterno d’attacco azzurro è, infatti, passato sotto l’egida di Mario Giuffredi, che torna ad avere tre calciatori del Napoli tra i suoi assistiti. Gli altri due sono Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo; da oggi Giuffredi curerà gli interessi di Politano.

L’agente, comunque, non è atteso da incontri per il rinnovo dato che il contratto del giocatore è in scadenza del 2024.

Comments

comments