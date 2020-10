Mattino – Regione Campania ordina al Napoli: “Obbligo di domicilio per 14 giorni”

Il Mattino in edicola oggi riporta anche la disposizione della Regione Campania nei confronti del Napoli, che non è partito per Torino.

In particolare, la Regione, interpellata dal club, ha disposto che: “Si conferma che il regime di isolamento prescritto per i soggetti che individuati dalla competente Asl come contatti stretti di persone risultate positive a SarsCov2 comporta l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio con il divieto di allontanarvisi per 14 giorni dall’ultimo contatto intercorso.” A riportarlo è il quotidiano, che riferisce anche di come la violazione può comportare reato penale di epidemia colposa.

Inoltre, il Mattino spiega che i 14 giorni di quarantena partono dal 1 ottobre e che l’Asl ha chiesto conto del domicilio per consentire la sorveglianza sanitaria. I servizi di epidemiologia collettiva della Asl e gli addetti del dipartimento di prevenzione, che hanno firmato il provvedimento, non hanno preso in considerazione il Protocollo FIGC. Per questo, infine, c’è stato il blocco della partenza del Napoli.

Comments

comments