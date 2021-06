Mattino – Ritiro a Castel Di Sangro, lo staff di Spalletti è andato in visita

L’edizione odierna del Mattino ha fornito le ultime in merito al ritiro a Castel Di Sangro, con lo staff di Spalletti che ha fatto un sopralluogo.

Nel dettaglio, il vice Domenichini ed il preparatore atletico Sinatti ieri sono andati in visita alla cittadina abruzzese. Così come l’anno scorso, infatti, Castel Di Sangro sarà la sede del ritiro estivo degli azzurri, in questo caso la seconda (la prima è Dimaro). Il ritiro in Abruzzo ci sarà dal 5 al 15 agosto.

Il quotidiano riporta che il Napoli svolgerà le attività istituzionali e gli allenamenti a Castel Di Sangro; Rivisondolo, invece, è la località scelta per far alloggiare la squadra, ma non è escluso che il campo comunale vicino alla struttura possa essere utilizzato in alcune occasioni.

Infine, a Castel Di Sangro il Napoli svolgerà due o tre amichevoli; gli avversari sono ancora da definire.

