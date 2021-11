Mattino – Rosella Sensi: “Spalletti a Roma aveva creato un bel gruppo. Fuori dal campo era introverso”

Sulle pagine del Mattino è possibile leggere un’intervista a Rosella Sensi, che ha parlato del periodo vissuto con Spalletti alla Roma.

A seguire le parti salienti dell’intervista, che si può leggere interamente sul quotidiano in edicola:

“Fin dal primo minuto che Spalletti era arrivato a Roma ho capito che era un uomo molto concentrato sul lavoro. Anche a distanza di tempo devo dire che il suo approccio è rimasto lo stesso. A Roma ci siamo tolti qualche bella soddisfazione, come dimenticare la serie di 11 vittorie consecutive ed il momento dell’infortunio di Totti.

Aveva creato un gruppo molto bello Spalletti e quelli sono stati anni importanti e positivi. Oggi considero quella di portarlo a Roma una scommessa vincente e vinta. L’intuizione di portarlo nel club fu di Pradè. Fuori dal campo Spalletti era una persona introversa, molto concentrata sul lavoro.

Qualche anno fa venne a mancare mia madre e lui venne di corsa da Milano la domenica sera e dopo un giorno aveva una partita di Champions con l’Inter. Lui è voluto rimanere qualche ora nella camera ardente con lei, da solo. Quella è stata una dimostrazione di una qualità umana che pochi hanno e che conservano dopo tanto tempo.

Io personalmente non avrei mai mandato via da Trigoria Totti. Il rinnovo di Insigne? Lui è un simbolo dei tifosi ed è fondamentale per la squadra, mi aspetto che De Laurentiis non intervenga sulle scelte dell’allenatore.”

