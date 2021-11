Mattino – Stadi, possibile l’ingresso solo a chi ha il Green Pass “rinforzato”

La nuova ondata Covid preoccupa il Governo Italiano, che comincia a studiare la possibilità di un Green Pass a due velocità.

A parlarne è l’edizione odierna del Mattino. In particolare, si sta pensando di utilizzare il Green Pass “rinforzato” solo per le attività ludiche-ricreative ovvero ristoranti, cinema e stadi/eventi sportivi. Mentre, per i lavoratori, rimane possibile andare sul posto di lavoro anche con il certificato ricevuto dopo il tampone.

Nel dettaglio, il Green Pass “rinforzato” è quello che ricevono chi si è vaccinato o ha superato il Covid. In pratica, è possibile che per accedere allo stadio per assistere alle partite sarà necessario essere vaccinati o aver superato il Covid. Il tutto per fronteggiare la nuova ondata Covid e permettere a tutti di passare un Natale più sereno.

