Maurizio de Giovanni: “Koulibaly è il miglior difensore del mondo, nessuno ha il suo stesso strapotere tecnico, Lorenzo Insigne? Nessuno screzio con Spalletti”

Lo scrittore Maurizio de Giovanni ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com” parlando della squadra di Spalletti.

“Napoli favorito per lo scudetto?

Assolutamente no, è un discorso da affrontare a 4 giornate dal termine del campionato. Dopo 7 turni nulla puo’ essere considerato come altamente indicativo. E’ molto bello che il Napoli sia a punteggio pieno e che stia giocando così bene, ma per parlare di quella cosa lì bisogna aspettare ancora molto. Il merito più grande di Spalletti, finora, è stato quello di aver ricompattato la squadra. Il gruppo, dopo Gattuso, era diviso all’interno e con la società. Le componenti erano totalmente scollegate e disconnesse. Spalletti ha fatto da collante, crendo un’unità di intenti. Anche i meriti tecnici dell’allenatore sono indiscutibili.”

L’intervista è poi continuata parlando dei commenti razzisti nei confronti di Koulibaly:

“Il daspo a vita non è una soluzione per i cori razzisti. Colpisce chi è individuabile, basta rendersi non individuabile o sapere di non essere osservabile da telecamere o microfoni per poter fare la stessa cosa. L’unico modo per far smettere questo sconcio, e non parlo solo dei cori razzisti ma anche della discriminazione territoriale, è sospendere la partita in via definitiva, assegnando la sconfitta a tavolino alla squadra ospitante ed aggiungendo anche una penalizzazione.

In Europa League non sarà facile recuperare il terreno perduto, sarà necessario vincere tutte le partite ed il Napoli ha gli strumenti per riuscirci. Le partite giocate di giovedi’, con il campionato che sta offrendo grandi prospettive al Napoli, forzatamente dovranno essere oggetto di valutazione. I tempi e i punti ci sono, non so se c’e’ la volonta’ e il modo di recuperare i punti persi, perche’ una cosa sono i titolari ed un’altra le seconde linee.”

Lo scrittore parlando di dei giocatori partenopei:

“Koulibaly è il miglior difensore del mondo in questo momento, non vedo nessun altro capace di mostrare il suo stesso strapotere tecnico. Se dovesse mantenere questo livello di forma, anche dopo la Coppa d’Africa, per il Napoli si aprirebbero grosse possibilita’ di raggiungere traguardi inaspettati.

Napoli, Milan, Inter e Roma sono le squadre che finora hanno mostrato maggiore predisposizione alla lotta per il vertice. La Juventus ha dei valori tecnici che conosciamo, anche se non ha brillato.

I ritorni di Demme, Ghoulam, Mertens, Lobotka e Ounas saranno fondamentali. Certo e’ che sarebbe folle pensare di poter ottenere lo stesso rendimento di Osimhen da Mertens, come quello di Anguissa da Demme. Il ritorno di Ghoulam sarebbe risolutivo.

Non vedo un attaccante simile ad Osimhen, anche nel passato, sembra quasi un gioco di società quello a cui stiamo assistendo sul termine di paragone da associargli. Quando parte e’ imprendibile, spesso si lascia prendere dalla fretta di calciare e per questo puo’ migliorare. Credo che possa superare i 20 gol stagionali, mi auguro che li possa fare gia’ solo in campionato, significherebbe una caterva di punti per il Napoli.”

De Giovanni ha poi concluso parlando dell’episodio tra Spalletti e Insigne con la sostituzione di quest’ultimo contro la Fiorentina:

“Credo ci sia stata una polemica con Spalletti. Che Insigne abbia preso mal volentieri la sostituzione e’ un aspetto positivo, perche’ significa che voleva restare ancora in campo. Ed e’ altrettanto positivo che Spalletti abbia dichiarato successivamente che lo fara’ giocare di piu’. Da queste piccole frizioni possono nascere solo cose positive.”

