Maurizio De Giovanni: “Messi sarà in lotta per essere il più grande con gli umani, Maradona è inarrivabile”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore.

“Quanto abbiamo visto ieri è stata la conferma di quanto il calcio sia diventato una merce. Da persona che crede nel valore antiquato dello sport, mi basta vedere che la maglietta che rappresenta un’intera Nazione che arriva dopo 36 anni debba essere coperta da una veste simbolica qatariota. Infantino ha fatto dichiarazioni sul Qatar senza far altro che sancire ciò che aveva già cominciato a fare Blatter. Diego, per come l’ho conosciuto, per come l’ho visto, per come l’ho amato, per quello che ha sempre detto e rappresentato, non l’avrebbe mai fatto. Ho dubbi anche sul fatto che l’avrebbe giocato. Messi ha superato Maradona? Il calcio è uno sport di squadra, quindi il paragone individuo contro individuo non lo trovo interamente corretto. Maradona è stato sempre rispettoso e sportivo, in barba agli imbecilli che ancora sostengono che ha fatto uso di sostanze quando è noto abbia subito un’imboscata. Messi sarà in lotta per essere il più grande con gli umani, Maradona è inarrivabile. Napoli-Villarreal? Ci siamo tolti il pensiero statistico di una sconfitta in casa, quindi meglio così, non è rilevante”.

