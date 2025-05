Maurizio Di Domenico(Questore di Parma) spiega la logica adottata nel criterio di vendita dei biglietti

MAURIZIO DI DOMENICO A RADIO CRC: «Sono disponibili 3500 biglietti per i tifosi del Napoli, quelli del settore ospiti. Non sarà consentito andare in altri settori: abbiamo adottato un articolato sistema di sicurezza. È stato fatto uno sforzo notevole per consentire questo ingresso ai tifosi azzurri»

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Questore di Parma Maurizio Di Domenico.

Di seguito le sue parole:

«Dopo attente valutazioni fatte dall’Osservatorio e da tutte le componenti interessate si è deciso di consentire la trasferta ai tifosi partenopei e a tutti i residenti in altre parti d’Italia che sono in possesso della fidelity card del Napoli. Per il settore ospiti sono disponibili 3.500 biglietti.

Colgo l’occasione per dire a tutti coloro che entreranno in possesso del biglietto che sarà nominativo, cartaceo e incedibile e che non sarà possibile acquistare altri biglietti quindi dobbiamo partire con il biglietto. Per tutti coloro che vorranno acquistare i biglietti per gli altri settori bisognerà disporre della fidelity card del Parma acquistata entro il 30 marzo. La vendita dei biglietti inizierà oggi alle 14 presso il circuito in uso del Parma.

Lo stadio sarà sold out. Abbiamo deciso per ragioni di sicurezza e di buon senso che la fidelity card del Parma dovesse essere acquistata entro fine marzo per evitare che ci siano commistioni poiché ci sono stati casi di acquisti anomali di fidelity card.

La nostra priorità è che l’evento si svolga con la massima regolarità e con sportività. Per questo abbiamo adottato e previsto un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica articolato e complesso. Quindi sarà difficile sfuggire ai controlli e chi verrà sorpreso senza biglietto verrà immediatamente allontanato.

Oltre ai canonici controlli che vengono effettuati regolarmente negli stadi, ci sarà nell’area riservata un controllo a monte per chi arriverà con i mezzi privati e pubblici.

Club Napoli in Emilia Romagna? Per acquistare i biglietti allo stadio bisogna acquisire la fidelity card del Parma e residenti a Parma. I biglietti saranno disponibili sono nelle ricevitorie

Festa Napoli scudetto? Siamo attrezzati ad ogni evenienza, ritengo da dire, però, che l’eventualità di una festa per la vittoria dello scudetto del Napoli vada festeggiata in Campania.

Stiamo facendo uno sforzo notevole per organizzare l’evento affinché la partita si svolga regolarmente e con sportività. Ci aspettiamo una lezione di civiltà da parte del pubblico napoletano e su questo non ho dubbi. L’augurio è che sia una festa dello sport e poi vedremo cosa succederà

Il nostro input ministeriale è che le manifestazioni si svolgono in maniera regolare e con la partecipazione di tutti. Ci aspettiamo a fronte di questa apertura che ci sia una risposta di civiltà e di correttezza da parte di tutti»

Comments

comments