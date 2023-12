Mauro Meluso nel post gara di Napoli-Inter: è intervenuto al posto di Mazzarri

Mauro Meluso DT del Napoli delegato da Walter Mazzarri dopo la partita andata in scena al Maradona.

Così Meluso: “Il Mister non è venuto in conferenza perché avrebbe potuto rimarcare troppo quanto accaduto in campo: determinato dalle decisioni dell’arbitro Massa. Ad esempio sul primo gol c’era un fallo su Lobotka precedente che non è stato rilevato. Occorreva qualche ammonizione in più. Inoltre non è stato rilevato un fallo su Osimhen da rigore nel secondo tempo. Siamo mortificati per come è maturata questa sconfitta. Il pubblico napoletano ha capito che la squadra ha fatto tutto quello che poteva fare e ha avuto anche delle buone occasioni, non mi pare di aver sentito fischi. Per il VAR ci vuole uniformità di giudizio che non c’è: non c’è mala fede ma ci deve essere uniformità. Crollo psicologico della squadra? Forse dopo il terzo gol. Dopo il primo gol viziato da fallo tutti ne avrebbero risentito. Cercheremo di fare il nostro meglio gara dopo gara. Troveremo forza e modo di reagire”.

