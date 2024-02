Mauro Meluso: “Non pensiamo adesso agli errori commessi ma al presente e al futuro”

Mauro Meluso i microfoni di Sky nel pre-partita e Mazzocchi ad Amazon Prime: “Non ci resta che andare in campo e mettere tutto sia per noi che per i nostri tifosi”

Mauro Meluso prima di Napoli-Barcellona:

“Come ha vissuto queste ore il presidente De Laurentiis? Invece di parlare del passato, preferiamo pensare al presente e al futuro. Qualche errore è stato commesso, ma non è ora il momento di pensarci. Il presidente ha avuto impegni istituzionali, come il pranzo UEFA, la giornata è andata via così e con i primi due allenamenti. Siamo abbastanza sereni perché quando si fa una cosa bisogna farla in modo convinto“.

Pasquale Mazzocchi è intervenuto invece ai microfoni di Amazon Prime Video: “Giocare contro il Barcellona con la maglia azzurra? Fino a poco tempo fa ci avrei riso, ma quando hai un sogno cerchi di raggiungerlo in qualsiasi modo. Con i sacrifici e la passione poi arriva davvero quel giorno in cui ti ritrovi sul campo ad affrontare il Barcellona con la tua squadra”.

E ancora: “Come sono state queste ultime ore col cambio di panchina? Sono state ore un po’ di difficili, perché quando cambi allenatore è una sconfitta un po’ per tutti. E’ arrivato un nuovo allenatore che ci ha dato i concetti base da portare in campo. Ci ha spiegato che dobbiamo ritrovare un po’ di compattezza. Se sarà così penso che potremmo fare buonissime cose. Ha detto che possiamo fare un gran calcio perché siamo una squadra forte. Ci ha dato molta fiducia in questi due primi allenamenti con lui, non ci resta che andare in campo e mettere tutto sia per noi che per questa gente”.

