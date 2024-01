Mazzari: “Bene l’assetto tattico di stasera ma se posso rifarò il 4-3-3”

Mazzari dopo la vittoria per 3-0 con la Fiorentina

Le dichiarazioni del tecnico Mazzarri: “Ho visto la partita che la Fiorentina ha vinto 3-1 con il Napoli e ho immaginato che Italiano facesse una partita analoga: loro pressano più di noi. Questa volta ci siamo difesi meglio. Zerbin per me ha delle qualità incredibili, è un talento, oggi ha fatto passi da gigante, sono certo che avrà un grande futuro.

Simeone lo vorrebbero tutti in rosa, è un grande giocatore gli ho fatto i complimenti. Se l’atteggiamento di stasera lo userò anche lunedì in finale? Si può giocare in modo simile allo scorso anno ma non uguale, è importante sapere che possiamo considerare anche l’assetto tattico di stasera.

Devo tornare ad essere il Mazzarri del San Paolo? E’ vero che ho studiato il Napoli dello scorso anno, lì però ci vogliono giocatori adatti e veloci come ad esempio era Kim per rientrare in caso di ripartenza avversaria. Ad ogni modo se posso ritornerò a giocare con il 4-3-3″.

