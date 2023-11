Mazzarri a Dazn: “Con i ragazzi si è creato un feeling: sono eccezionali e mi ascoltano”

Mazzarri dopo il match vinto contro l’Atalanta: “Si è lavorato molto sulla linea, siamo tornati ad essere corti, compatti, la riconquista immediata della palla”

“Quante emozioni. Primo tempo quasi perfetto, nel secondo speravo di non soffrire così. Per giocatori che non abituati a vincere tutti gli anni lo scudetto, un calo era prevedibile. Ho lavorato su questi aspetti e su qualcosa di tattica ne capisco, i ragazzi mi hanno seguito. Osimhen? Ne abbiamo bisogno. Generoso per quell’assist ad Elmas. Si è lavorato molto sulla linea, siamo tornati ad essere corti, compatti, la riconquista immediata della palla, nel primo tempo ero davvero molto soddisfatto. La cosa più difficile e la più facile? Con il 4-3-3 si possono fare tante cose e proveremo a farle, partita dopo partita. I ragazzi sono stati eccezionali, hanno seguito le mie direttive, con Kvara bello quel bacio a fine gara. Si è provato a fare dei cambi di gioco per lui ed evitare il raddoppio immediato che ora avviene spesso. Olivera? Mi dicono che non sarà un infortunio breve, ma vedremo. Ciclo di ferro? Tra tre giorni affrontiamo al Real, andiamo partita per partita e facciamo il massimo”.

