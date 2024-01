Mazzarri a DAZN: Godiamoci la vittoria, da domani si pensa alla Supercoppa

Walter Mazzarri ai microfoni di Dazn dopo il derby contro la Salernitana finito 2-1 con gol di Rrhamani in “zona Mazzarri” come ai vecchi tempi.

“Abbiamo ritrovato gioco e spirito. Non era facile, la Salernitana era messa bene in campo. Chiusi dietro e forti in contropiede. Alla loro prima uscita hanno segnato. Faccio i complimenti ai ragazzi per la vittoria: eravamo pure in emergenza numerica.

Cosa si può migliorare in vista della Supercoppa? “Potevamo giocare un po’ di più in verticale, ma Gaetano era alla prima da titolare, Cajuste diventerà importante ma deve ancora adattarsi al nostro calcio. Secondo me siamo stati bravi: abbiamo creato tante occasioni. Rispetto al Torino siamo stati bravi a ritrovare la gestione“.

Infortunio Cajuste? “Sono preoccupato. E’ un problema muscolare, vedremo di che entità con gli esami“.

Buona la prestazione di Zerbin e Demme? “Sì è stata una vittoria di gruppo. Oggi siamo stati bravi nella riaggressione immediata. Io comunque queste cose le vedevo anche prima, a parte Torino. Oggi meglio: abbiamo concesso pochissime uscite, poi il gol di Candreva è uno di quelli speciali, che capita una volta ogni tanto“.

Come sta la squadra dal punto di vista fisico in vista della Supercoppa? “Alla Supercoppa ci penso da stasera. Mi sono concentrato sul ritiro che è stato produttivo. Ora ci godiamo la vittoria“.

Calciomercato: con l’infortunio di Cajuste, si accelera per l’acquisto di Barak e Traoré? Preferisco non parlare di nomi. Il presidente e lo scouting sono concentrati a portare a casa i migliori calciatori possibili“

