Mazzarri: “E’ andata così, spero passi come una giornata negativa ma che sia utile per il futuro. Mercato? Di sicuro qualcosa andrà fatto, se ci sono cessioni la società interverrà per sostituirli“

Dopo la sconfitta contro il Frosinone, l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa.

Come si spiega le difficoltà una volta entrati i titolari?

“Intanto mi preme ringraziare il pubblico. Nonostante errori banali e disattenzioni ci hanno sempre sostenuto, anche sullo 0-2. Intanto faccio i complimenti a chi non ha giocato quasi mai ed ha fatto benissimo secondo me, meritavano di andare in vantaggio contro un Frosinone che mette in difficoltà tutti, lo sapete… Poi con i 5 che giocano sempre sono arrivati gli errori e la squadra sul 2-0 non mi è piaciuta che si sia sfaldata. Ci possono pure stare due errori balordi e vai sotto, ma non puoi sbandare così e lasciare la partita come se fosse già finita. Ho già detto ai ragazzi che per fortuna domani ci vediamo e deve servirci da lezione per il campionato già con la Roma. Non mi è piaciuta la gara da quando ho fatto i cambi”.

Ci spiega meglio cosa intendeva sulla sua sensazione?

“Con le seconde linee avevamo fatto bene ed ho detto che ho avuto la sensazione che forse con i 5 cambi si pensava inconsciamente di aver già vinto. La partita sta andando bene con chi gioca meno, sapendo che entravano i 5 titolari di sempfre… Se si era fatto già bene con gli altri, allora si vince e inconsciamente pensavano così. Questa è stata la mia sensazione”.

Di Lorenzo per la prima volta si è reso responsabile in più di un’occasione. Come l’ha visto?

“E’ un ragazzo d’oro, un grande giocatore, può aver avuto anche lui una giornata storta. E’ duracell, lui gioca sempre, per la prima volta che ha un turno di riposo… forse non è abituato e se giocava dall’inizio forse faceva la solita grande partita. Capita. Da qui si capisce che è una giornata anomala. Bisogna essere abituati anche a subentrare evidentemente. E’ andata così, spero passi come una giornata negativa ma che sia utile per il futuro, altrimenti mi arrabbio io”.

Ha parlato con la società per il mercato? Elmas andrà via?

“Io le valutazioni le faccio con la società, poi loro spiegheranno. Di sicuro qualcosa andrà fatto, a centrocampo va via intanto uno come Anguissa (Coppa d’Africa, ndr), poi se ci sono altre cessioni la società interverrà per sostituirli. Poi vediamo in altri reparti, io dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno che gioca poco ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via e far venire forze fresche più motivate. Lo dico. Poi la società spiegherà a voi certe scelte, se le farà o meno”.

Sulla condizione fisica.

“Paradossalmente chi ha giocato meno ha fatto bene, tipo Demme che mi hanno detto che non gioca mai. Avevo programmato il cambio al 10′ della ripresa, l’ho fatto al 7′ e s’è arrabbiato, alcuni sono andati molto bene. Chi di solito gioca titolare deve abituarsi forse ad entrare meglio, questo è quello che emerge. Poi sulla condizione non c’è tempo per intervenire, se ci fosse stata settimana libera si poteva pensare a qualche richiamo, ma si gioca sempre e si deve pensare a trovare brillantezza anche per questo ho fatto i cambi che sono andati pure bene”.

