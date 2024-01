Mazzarri: “Farò di tutto per restituire ai tifosi del Napoli quello che meritano”

Walter Mazzarri risponde alle domande dei giornalisti al Konami Training Center di Castel Volturno

Le sue dichiarazioni: “Il 2024? Vorrei si invertisse la rotta riapetto allo scorso anno. Mazzocchi? Ragazzo eccezionale, voglia di spaccare il mondo. Mi piace tecnicamente, ha doppio ruolo, è un jolly. Come si supera questa emergenza? Siamo partiti bene a Bergamo, poi tanti infortuni, anche oggi. Difesa a 5? Non sono molto d’accordo. Abbiamo giocato bene con il Monza, concesso poco, costruito varie palle gol. Era 4-2-4 il modulo finale. Assist Simeone a Gaetano, va tutto storto ma le cose si aggiusteranno. Difficoltà nel finalizzare? Il Torino e una signora squadra. Stiamo lavorando per questo. Simeone o Raspadori? Due ottimi giocatori, con caratteristiche diverse. Deciderò il da farsi dopo l’ultimo allenamento. La gestione del gruppo? Non guardo la media punti purtroppo o per fortuna faccio allenatore guardo la prestazione. Con il Monza abbiamo migliorato il gioco, ho visto progressi. Mancano 7-8 titolari. Napoli squadra più bassa del campionato? Oggi si perdono partite anche sui piazzati. Stiamo lavorando anche su questo. Per il resto il Napoli è una squadra strutturata per giocare al calcio. Simeone? Sempre motivato, ragazzo prezioso per lo spogliatoio. Non molla mai. Kvara? Un calciatore più prezioso: oggi nonostante la tecnologia viene maltrattato anche se la palla è lontana. Gliene fanno di tutti i colori e non è giusto. Arriva domani diffidato, è un paradosso. Infortunati: domani ho buone speranze su Politano. Lobo ok, Cajuste ok. La mia esperienza oggi a Napoli? Vorrei dare molto di più e mi sento in difficoltà perché non riesco a farlo. Ma mi impegno al massimo per restituire a Napoli e ai napoletani quello che meritano”.

