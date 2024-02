Mazzarri in conferenza: “Sto cercando di fare il meglio in questa annata molto difficile”

Mazzarri alla stampa dopo la sconfitta: “Nel primo tempo era prevedibile l’inserimento di Theo, lo avevamo preparato tutta la settimana e dovevamo stare più attenti”

“Oltre l’occasione del gol il Milan alla fine non ha fatto un tiro in porta. Nel secondo tempo siamo cresciuti perchè il Milan è calato. Il Napoli non segna in trasferta da 5 partite oggi ci sono state tante palle gol, come col Monza; non è facile dare spiegazione a queste cose. Di sicuro non siamo brillanti nel fare certe giocate. Se mi aspetto un Osimhen cattivo dopo la finale persa? Lo spero. Anguissa ha fatto molto bene oggi, ma ci ha messo un po’ a carburare. Abbiamo bisogno di lui.

La Champions può darci carica? Io lo spero. Potremmo avere la rosa al completo presto. Bisogna avere fortuna in quel momento lì per essere nella migliore condizione possibile. La Champions, se facciamo una grande partita, ci potrebbe dare linfa per il campionato. Oggi la squadra in ogni caso ha fatto un’ottima gara. Kvara trequartista come domenica scorsa e in Nazionale gioca lì, ha fatto bene e l’ho messo lì per non dare punti di riferimento. Se ho visto la classifica? Certo, sto cercando di fare il meglio in questa annata molto difficile”.

Comments

comments