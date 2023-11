Mazzarri La New 3RA del Napoli campione ricomincia con un flashback.

Come in un film,

la foto scelta dal Napoli per dare il benvenuto a Mazzarri sembra il poster di un kolossal con il mister attore protagonista.

Un novello Clark Gable, refrattario ai segni del tempo e che con il tempo ha sempre avuto qualcosa da ridire.

Mazzarri ritorna, seguendo la stessa via, da subentrante per risvegliare un gruppo appiattito e una moltitudine di tifosi che fai quattro angoli della terra guardano attoniti quei ragazzi spenti e demotivati.

Sembra la scena della ‘Bella addormentata’, tutto si è fermato a cinque mesi fa, quando il Napoli si è punto il dito, non è morto ma dorme.

Mazzarri riuscirà a svegliarlo?

La voglia è tanta ma la strada è complicata anche se, lui si, conosce il passato.

Anzi lo ha studiato, folgorato dal calcio di Spalletti al punto da cambiare i numeri de l’abaco.

Uno in più da una parte, due in meno da un’altra, fosse un problema di matematica sarebbe più semplice ma nel calcio i numeri sono relativi.

Questa squadra preziosa, ha bisogno di tornare a splendere non di imparare a memoria le tabelline.

Napoli e il Napoli, sono passati dall’appassionato Spalletti, alla Passione secondo Garcia ed oggi devono tornare ad appassionarsi.

Walter Mazzarri è il prescelto, un toscano, perché nel Napoli deve esserci sempre un discendente di Dante, è una specie di devozione.

Il mister mercoledì allenerà i reduci di Castelvolturno, conoscerà Osimhen e gli infortunati Meret e Mario Rui.

Facce tutte nuove, calciatori di spessore internazionale, questi sono i campioni d’Italia che in Champions League sono di casa.

Un altro mondo, pure il nome dello stadio è cambiato, sembra passata un’era geologica da quelle magliette bianche che cantavano con orgoglio

“Dalla C alla Champions”

Quella era una banda di scapigliati di qualità che si affacciava al calcio dei grandi.

Ora vincere a Napoli non è più un’impresa ma perdere è un dramma.

Il futuro prossimo è da brividi tra Champions e campionato, tempo per allenare, praticamente pari a zero.

A New 3RA From Napoli to the world ricomincia con un flashback.

Nel Cinema si usa, vivacizza il racconto, tiene alta l’attenzione e poi, vuoi vedere mai che il tempo, così strafottente con Mazzarri questa volta abbia deciso di fermarsi proprio per lui.

