Mazzarri: “Mi sento quasi in debito con i napoletani che mi amano, speriamo di svoltare presto”

Conferenza stampa Mazzarri e la domanda di 100×100 Napoli: un primo bilancio di questa seconda esperienza nel capoluogo partenopeo

“Sono sereno qui a Napoli perchè la considero casa mia. Mi vogliono bene tutti e in questo momento che io non sono ancora riuscito a fare quello che ero riuscito a fare quando sono arrivato tanti anni fa, sto male, ma proprio per i napoletani, per voi, che non riesco a fare quello che pensavo di poter fare molto più facilmente. Purtroppo le difficoltà son venute come voi sapete. Mi sento quasi in debito con i napoletani che mi amano, come ho visto anche in questi giorni e farò di tutto per farlo capire ai miei giocatori e mandarli in campo sperando di svoltare presto. Questo lo posso dire con serenità”

Comments

comments