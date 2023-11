Mazzarri non si sbilancia sul titolare a Bergamo al centro dell’attacco del Napoli ma lascia trapelare un indizio

Mazzarri non si sbilancia sul titolare a Bergamo al centro dell’attacco del Napoli.

Prima conferenza stampa di Mazzarri al suo ritorno a Napoli.

Tra i temi trattati anche quello dell’attaccante che partirà titolare ma lascia un indizio interessante.

Innanzi tutto Osimhen torna tra i convocati e questa è la prima buona notizia.

Ipotizzando che non si voglia rischiare di schierare Victor dal primo minuto dopo un solo allenamento fatto tutto in gruppo, la maglia da titolare se la giocano Raspadori e Simeone

Mazzarri non ha voluto anticipare niente per non fare vantaggi a Gasperini ma ha detto che sceglierà anche in base a chi sarà più fresco.

Parole che potrebbero a pensare che potrebbe esserci spazio per Simeone che non è partito con la Nazionale ed ha potuto lavorare con il nuovo mister in questi primi giorni.

