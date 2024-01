Mazzarri:”Firmare per il pari? Andiamoci piano! L’Inter è nel suo momento migliore ma io alleno i campioni d’Italia in carica!”

Mazzarri in conferenza stampa:

”Firmare per il pari? Andiamoci piano! L’Inter è nel suo momento migliore ma io alleno i campioni d’Italia in carica!”

“Il Napoli è una realtà tangibile da anni a livello mondiale non serve la Supercoppa per certificarlo.

In 23 anni è la seconda volta che io posso competere per questa coppa se vinco sono felice altrimenti sono contento lo stesso perché sono già orgoglioso di quello che ho fatto

Quello che conta veramente è la squadra;

I ragazzi devono approfittare dell’ occasione e vincerla

Affronteremo l’Inter nel loro momento migliore e vincere farebbe salire la nostra autostima

L’Inter è straripante oggi sono nel miglior momento ma noi non firmiamo per il pari, non dimentichiamo che i miei ragazzi sono i campioni d’Italia

Andiamoci calmi. Il calcio è materia particolare.

Abbiamo qualche defezione ma ce la giochiamo al massimo della mentalità

Non so se Demme può andare almeno in panchina

Traorè deve fare una mini preparazione

Ngonge non avrebbe problemi a giocare ma io devo scegliere chi mettere in una finale tra chi conosce già tutto e chi non conosce ancora niente.

Lindstrom ha avuto poco spazio ma il ragazzo ha qualità ci vuole un po’ di pazienza, con chi viene da altri campionati, perché la mostri.

