Mazzarri:”Sono l’unico rimasto a Napoli 4 anni. Mai attaccato pubblicamente i miei calciatori,

Mazzarri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato sui suoi trascorsi napoletani rivendicando tante cose
Credo di essere stato l’unico a Napoli a fare 4 anni con De Laurentiis.
Sarri è rimasto 3 anni e anche chi ha vinto lo Scudetto è rimasto meno di me
Io penso a difendere i miei giocatori sempre, magari usavo delle scuse per non farli attaccare.
Invece oggi vedo allenatori che attaccano i loro calciatori pubblicamente.
A me non interessa fare bella figura, io avevo sempre da proteggere la mia squadra.
Il mio gesto dell’orologio è diventato iconico.
Volevo recuperare il tempo oppure volevo il fischio perché vincevo. Noi giocavamo bene e per far risultato contro di noi se ne inventavano di ogni.
Questo gesto ora è immortalato al Maradona. Sarà diventato un meme e in questo senso possono anche farmi piacere”.