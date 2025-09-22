Mazzocchi out per lieve affaticamento muscolare

Mazzocchi non farà parte del match per un lieve affaticamento muscolare
SERIE A: Napoli-Pisa, le formazioni ufficiali che giocheranno allo stadio Maradona
Napoli-Pisa: quali le mossa di Conte e Gilardino?
Il Napoli lancia la ‘Giacca Anthem’
Napoli-Pisa: La probabile formazione
Milan-Napoli: biglietti in vendita da oggi alle 15 (non ai residenti nella Regione Campania)
Napoli-Pisa: tornelli dello stadio aperti dalle ore 18:15
AG4IN: L’elenco dei cinema italiani. Dal 24 settembre
L’Inter supera di misura il Sassuolo a San Siro
Serie A: vince in rimonta il Como a Firenze
Napoli: Il report dell’allenamento